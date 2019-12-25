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25 декабря, 2019
 
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"Твій номер" / "Плющ". Вышло видео на две песни "Бумбокс". Видео

Украинская группа "Бумбокс" на своем YouTube-канале презентовала клип на два трека: "Твій номер" и "Плющ". Как такового сюжета видео не имеет. Музыканты коллектива предстают на сцене, исполняя композиции. "Твій номер" – о том, как прекрасно вдруг неожиданно влюбиться", – рассказал о треке фронтмен "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Песня "Плющ" – композиция на слова поэтессы Леси Украинки. "Это романс. Песня, в которой я хотел оставить только вокал и гитару, но понимая, что для кого-то, в частности для меня, эта запись останется надолго, добавил туда также струнные партии. Леся Украинка не должна быть медной фигурой на постаменте. Это живой человек, который любил жизнь", – отметил Хлывнюк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролике музыканты группы "Бумбокс" предстают на сцене, исполняя композиции
В ролике музыканты группы "Бумбокс" предстают на сцене, исполняя композиции
Скриншот: familyboombox / YouTube

видео

Видео: familyboombox / YouTube
Теги: Бумбокс, видео, клип, Андрей Хлывнюк
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