"Твій номер" / "Плющ". Вышло видео на две песни "Бумбокс". Видео
Украинская группа "Бумбокс" на своем YouTube-канале презентовала клип на два трека: "Твій номер" и "Плющ". Как такового сюжета видео не имеет. Музыканты коллектива предстают на сцене, исполняя композиции. "Твій номер" – о том, как прекрасно вдруг неожиданно влюбиться", – рассказал о треке фронтмен "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Песня "Плющ" – композиция на слова поэтессы Леси Украинки. "Это романс. Песня, в которой я хотел оставить только вокал и гитару, но понимая, что для кого-то, в частности для меня, эта запись останется надолго, добавил туда также струнные партии. Леся Украинка не должна быть медной фигурой на постаменте. Это живой человек, который любил жизнь", – отметил Хлывнюк.
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