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Украинские ученые разработали первую партию экспресс-тестов на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ученых Института молекулярной биологии Национальной академии наук Украины за то, что они в короткие сроки сумели разработать экспресс-тесты на выявление коронавируса.

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Ученые начали заниматься разработкой теста в январе
Ученые начали заниматься разработкой теста в январе
Фото: nas.gov.ua

Украинские ученые разработали первую партию экспресс-тестов на коронавирус. Об этом 20 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, которые изготовили в Институте молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я очень благодарен нашим ученым за то, что они смогли это сделать в короткие сроки", – сказал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2488363701413991/

На сайте НАН указано, что ученые начали работать над созданием тестов в январе 2020 года.

"За это время в институте удалось провести дизайн и синтез четырех нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Осуществлена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем", – рассказали в пресс- службе.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса,  который отслеживает распространение инфекции.

Теги: Украина, ученые, вирус, Владимир Зеленский, президент, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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