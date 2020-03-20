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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Нам надо немедленно выходить на контракт с китайцами и строить два отдельных модульных госпиталя в Западной и Восточной Украине

Мое личное мнение.

Надо немедленно выходить на Китай и строить два отдельных модульных госпиталя в Западной и Восточной Украине.

У них уже карантин завершен, они все вышли на работу, они много времени и денег потеряли за последние два месяца, они готовы работать круглосуточно и они уж точно – know how.

Учитывая, что госпиталь строится из типичных модульных систем и туда сразу устанавливается вся мебель и оборудование, то лучшего для нас варианта сегодня не существует.

Сегодня они единственные в мире могут повторить в мини копии все то, что они уже один раз построили у себя за те 14 дней. Пусть не за 14, пусть даже будет 30 – но, судя по всему, даже через 30 дней – это будет для нас как раз вовремя.

Если персонально Зеленский об этом договорится с властями Китая в ближайшее воскресенье, то уже через месяц у нас будут построены совершенно новые опорные центры приема всех зараженных этим вирусом людей. И тогда это будет его персональная победа.

Учитывая, что сегодня можно на 100% сказать, что все оборудование в Украине уже распродано, а любое новое появится как минимум через месяц по совершенно космическим ценам, то лучше уж через месяц получить не ИВЛ или рентген, а две полноценные мобильные инфекционные больницы. Тем более, что деньги на это дают украинские олигархи.

Скажу больше. Если завтра объявят прозрачный фандрайзинг на строительство за 30 дней такой модульной инфекционной больницы, как построили в Китае, я уверен, что большинство украинцев также присоединятся к этому.

И поверьте мне. Сегодня уже, когда речь идет о собственной жизни и скорости, с которой можно успеть доехать до больницы, города Украины и их жители будут еще биться – у кого именно это построить.

Несомненные плюсы:

  • это будет совершенно новый, уже оборудованный по этому профилю госпиталь;
  • если на это законтрактовать китайцев, то это точно будет сделано быстро и в оговоренные сроки;
  • проект такой больницы полностью отработан в Китае, и зная щепетильность китайцев, они легко смогут аналогичный построить в Украине;
  • такая больница предоставит нам быстро: дополнительные кровати, все оборудование под ключ, полную изоляцию больных.

Хватит догонять про…банное время.

В такой ситуации, как у нас сейчас, нам уже некуда отступать и нечего бояться – надо действовать нестандартно, дерзко и действовать на опережение.

Два небольших мобильных госпиталя за 30 дней будут лучшим, что власть сегодня может сделать.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Китай, больница, госпиталь, инфекция, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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