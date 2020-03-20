Мэр Ивано-Франковска призвал Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству Украины и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинские власти в связи с распространением коронавирусной инфекции ввести в Украине чрезвычайное положение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ситуация серьезная! У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту, ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Промедление приведет к распространению вируса. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", – сообщил Марцинкив.

По его словам, с сегодняшнего дня в Ивано-Франковске полиция будет штрафовать нарушителей карантина: от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. – для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее двух метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем. Обращаемся в Антимонопольный комитет, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах. Держать на контроле уборка улиц, подъездов и тому подобное", – отметил мэр Ивано-Франковска.

Он обратился к жителям города, которые вернулись из-за границы менее месяца назад, и призвал их самоизолироваться.

"Ради безопасности людей вокруг, даже если нет никаких симптомов болезни. То же самое касается всех жителей и гостей города – жестко придерживайтесь карантина", – добавил Марцинкив.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

В Украине по состоянию на вечер 19 марта было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.