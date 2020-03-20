Жительница Италии: Пока бушует коронавирус, к умирающим запрещено пускать родных. Старики покидают этот мир в одиночестве

Есть лишь три варианта, когда разрешено покидать свою квартиру – аптека или больница, магазин, работа

– Сколько дней вы с семьей придерживаетесь общенационального карантина?

– Введение карантина в Италии проходило в несколько этапов. В начале марта закрыли все школы и учебные заведения, детей перевели на домашнее обучение. Но это еще были не суровые ограничения, можно было перемещаться по стране, разрешалось свободно посещать магазины или ездить к родственникам в другие населенные пункты.

Уже через несколько дней правительство ужесточило правила и ввело карантин повсюду, даже там, где не было ни одного случая заражения коронавирусом. С этого момента не просто запрещалось перемещаться по стране или области, но покидать свои квартиры и дома. Скоро будет две недели, как мы живем в таком закрытом режиме.

– А если надо срочно выйти из дома, например, в аптеку или за продуктами?

– Есть лишь три варианта, когда разрешено покидать свою квартиру, – аптека или больница, магазин, работа. Но вы не можете выйти из дома без автосертификата – специальной бумаги, которую ты сам под свою ответственность заполняешь перед выходом на улицу.

– Для чего нужна эта специальная бумага?

– Это что-то вроде формуляра, на котором фиксируются адреса, откуда и куда ты направляешься, ты подписываешь то, что ты знаешь об угрозе уголовной ответственности в случае сообщения ложной информации представителю правоохранительных органов. Например, пишешь адрес супермаркета, работы, больницы или частного врача, к которому собираешься ехать. Причем, как только этот автосертификат ввели, некоторые подумали: ой, ничего страшного, впиши туда что угодно и езжай по своим делам. Но нет.

Полиция, которую сейчас усилили в том числе и военными, имеет право остановить вас на улице и проверить автосертификат. Буквально звонит на вашу работу и спрашивает, действительно ли предприятие не остановлено на время карантина. Или проверяет ваше направление в больницу, запись к врачу, тем более что сейчас все это в электронном виде.

19 марта 2020 года, Италия. Полицейские проверяют автомобилистов на выезде с автострады. Фото: Filippo Venezia / ЕРА

Выходить из дома за продуктами можно только в ближайший супермаркет и только в своем муниципалитете, иначе полиция тебя остановит. Приведу пример. Я живу на границе двух областей – Лигурии и Тосканы, и привыкла закупать продукты в большом супермаркете, который находится в соседней области, до которой 10 минут езды на автомобиле. Но из-за карантина я не имею права туда ехать, потому что пересекаю границу не только своего муниципалитета (коммуны, как говорят в Италии), но и своей области. А это сейчас строго запрещено. Так что нравится мне это или нет, но я должна закупаться только в ближайшем супермаркете на территории своего муниципалитета.

– Это второй этап введения карантина. Что было дальше?

– Строже карантин стал спустя еще несколько дней, когда запретили работать всем магазинам и учреждениям, предоставляющим услуги второстепенной важности. Например, салонам красоты, спортивным центрам, магазинам ювелирных изделий. Остались открытыми только супермаркеты, аптеки, сервис телефонной связи и еще несколько магазинов, которые оказывают услуги первой необходимости, например, ремонт чего-то очень важного.

Предприятия сами принимали решения, работать им или нет. Но все должны соблюдать правила. Например, если завод нельзя остановить, ты обязан ввести несколько смен так, чтобы сотрудники не были сгруппированы близко друг к другу, чтобы сохранялся минимум метр дистанции, у всех были маски, перчатки, средства дезинфекции. У моих знакомых есть типография и дизайнерская студия, там всех отпустили работать в удаленном режиме, то есть из дому.

Что грозит за нарушение карантина? Штраф 206 евро или уголовная ответственность

– В случае, если я вышла на улицу, но не взяла с собой автосертификат или взяла, наврав о цели прогулки, что мне грозит?

– На данный момент вам точно грозит штраф 206 евро или уголовная ответственность.

– Такие случаи за время карантина были?

– Штрафы точно были, про арест и судимость пока не слышала.

– Метро и общественный транспорт в Италии работают?

– Я живу в сельской туристической местности, у нас нет метро, только наземный общественный транспорт – автобусы. Они работают.

– В Украине метро остановлено и введены жесткие правила на перемещение в наземном транспорте: больше 10 пассажиров перевозить нельзя, без масок не пускают. У вас также?

– Мне трудно сказать про большие города вроде Милана и Рима, судя по фотографиям, там в метро есть некая переполненность. В остальном транспорте людей мало. Кстати, в супермаркеты можно зайти только в ограниченном количестве: на входе стоит специальный человек, который запускает всех по очереди, которую надо минут 10 отстоять, а в городах покрупнее – и все 30 минут.

– В случае смерти человека, не обязательно от коронавируса, похоронная церемония разрешена?

– Нужно обязательно сразу, как и в любой стране, обратиться в полицию и к медикам. В Италии похоронами занимаются ритуальные агентства, но сейчас, на время карантина, нет ни отпеваний, ни месс, ни службы в церквях. Это все запрещено. Предполагаю, что похороны проходят в очень узком кругу и при закрытых дверях.

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18 марта 2020 года, Бергамо, Италия. Десятки армейских грузовиков выезжают с территории крематория, они перевозят гробы с телами жертв коронавирусной болезни COVID-19 в другие города, муниципалитеты которых согласились провести кремацию, сообщает Corriere della Sera. В Бергамо только за 18 марта от инфекции умерло 93 человека. По словам мэра Джорджо Гори, реальное число умерших больше – не всем из них успели сделать тесты до смерти. Видео: Fanpage.it / YouTube

Недавно видела репортаж из больницы, где были умершие от коронавируса. В основном, старики. Раньше, когда пожилой человек постепенно угасал, к нему пускали родных и близких, пускали священника. Сейчас, когда в стране бушует коронавирус, к умирающим запрещено пускать кого бы то ни было. Старики покидают этот мир в одиночестве, а их близкие остаются без последнего важного шага – прощания с родным человеком. В этом плане психологически очень сложно.

– Что для вас лично стало самым сложным с введением карантина по всей стране?

– И по моим ощущениям, и по отзывам знакомых, самое сложное – оказаться закрытым надолго в четырех стенах. Особенно если у тебя небольшая квартира в большом жилом доме в огромном городе. В сельской местности чуть легче: у людей есть какой-то сад во дворе. Кроме того, населенные пункты в Италии – особенно в приморских городках, в одном из которых живу я, – не густо населены. У нас только летом огромное число приезжих, в остальное время здесь тихо и малолюдно.

Провести карантин в деревушке или небольшом городке – это относительно легкий режим. Жителям мегаполисов гораздо сложнее, ведь даже в подъезд не можешь нормально выйти, потому что высока вероятность на кого-то незнакомого наткнуться. Даже не представляю, каково это, сутками с детьми сидеть в крохотных квартирах. Нагрузка увеличивается, потому что приходится организовывать и свой рабочий день на дому, и учебу ребенка.

19 марта 2020 года, Милан. Итальянские полицейские проводят проверки документов на Соборной площади. Фото: Mourad Balti Touati / ЕРА

– Как сейчас выглядит процесс обучения в Италии?

– Дистанционно, в режиме онлайн. С утра я в родительском чате получаю для сына разные школьные задания. В начале введения карантина, когда была общая растерянность и никто толком не понимал, как себя вести, преподаватели присылали в чат для мам задания по учебе больше творческого плана. После начали присылать задания уже из школьной программы: откройте учебники на такой-то странице, выполните такое-то упражнение.

На днях пришел приказ директора школы, и начались видеоуроки. Детей разделили на маленькие группы и в видеочате учитель им преподает, задает вопросы. В университетах, насколько я знаю, тоже налажено онлайн-обучение.

В первые дни карантина была легкость, даже ирония: ну посидим дома, генеральной уборкой займемся. Постепенно настроения менялись

– Итальянцы очень контактная, общительная, темпераментная нация. Как они переносят такие жесткие ограничения, когда ни на улицы выйти нельзя, ни с родными и друзьями встретиться и пообщаться?

– Настроение у людей сейчас, конечно, не на подъеме. В первые дни введения карантина в Италии была какая-то легкость, даже ирония: ну посидим дома, генеральной уборкой займемся, ремонт сделаем. Постепенно, все больше и больше сидя взаперти и погружаясь в тему эпидемии и ее последствий, настроения менялись.

Знаете, у людей по всей Италии бывают дни очень депрессивного, упаднического настроения. Тем не менее итальянцы очень веселый, оптимистичный народ, начали флешмобами себя поддерживать, поют и танцуют на своих балконах. А еще очень-очень поддерживают врачей, которые оказались на передовой борьбы с эпидемией коронавируса.

У нас нет балкона, мы не живем в большом жилом доме, поэтому не можем поддержать флешмоб. И все-таки каждый день в шесть вечера кто-то из соседей включает итальянские песни на такую громкость, что вся наша деревушка слышит. Репертуар самый разнообразный: и патриотические песни, и ретро. Вчера, например, включили знаменитую песню "Феличита". Теперь мы с сыном каждый день в шесть вечера ждем, какую сегодня песню включат. Кто-то изобрел такой способ поддержать и развеселить людей, находящихся в домашнем заточении.

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Жители Италии по вечерам поют песни на балконах, чтобы поддержать друг друга. Флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче. Он призвал ежедневно в 18.00 выходить на балконы и террасы и петь. "Давайте сделаем это для героев, которые спасают человеческие жизни в Италии, и для всего человечества", – написал он. Видео: On Demand News / YouTube

– Рядовые итальянцы критикуют власть, например, за то, что поздно ввела карантин или, наоборот, за чересчур жесткие меры?

– У нас это немножко болезненный национальный вопрос. В Италии все постоянно друг друга критикуют, особенно представители политических партий, которые никогда не могут между собой договориться.

– В этом Украина и Италия точно похожи.

– Страна критиков – это буквально про итальянцев. Что касается критики власти во время карантина… Конечно, всегда найдутся недовольные чем-то. Некоторые поначалу говорили: "Ну зачем такие строгие меры, что будет с нашими бизнесами? Это же удар по экономике!" Другие, наоборот, критиковали власть, что она недостаточно оперативно и жестко действовала после первых выявленных случаев заражения коронавирусом. Но большинство итальянцев относятся с пониманием, поскольку с первых минут оценить масштаб угрозы было очень сложно.

– Насколько оперативно и честно итальянские власти информируют население о динамике эпидемии, количестве зараженных и умерших сограждан?

– Информирование очень плотное, оперативное и точное. Кроме того, идет постоянное информирование, как нужно себя вести во время карантина, какие санитарно-гигиенические нормы соблюдать. Буквально каждый рекламный блок на ТВ начинается с ролика, где объясняется: обниматься и близко подходить друг к другу нельзя, надо постоянно мыть и дезинфицировать руки, необходимо сократить количество выходов из дома. Основной лозунг сейчас – оставайтесь дома, минимизируйте все контакты с окружающими.

На днях от коронавирусной инфекции скончалась молодая женщина-полицейский, почтальоны, несколько врачей, которые первыми приняли удар на себя

– По состоянию на 19 марта от коронавирусной инфекции в Италии скончалось 3405 человек, это больше, чем в Китае, откуда начал распространяться этот вирус. Только за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончалось 427 человек. Как думаете, почему именно в Италии такие высокие показатели смертности? Как ваши специалисты это объясняют?

– Говорят, что этот вирус очень быстро распространяется и что каждый может быть его носителем, причем без явных симптомов. Особенно это касается молодых: они могут даже не подозревать, что уже заразились. Самое опасное, что они могут заразить окружающих, особенно пожилых людей. А у пожилых людей часто уже есть патологии, есть хронические заболевания. Для них появление этого вируса в организме – молниеносная смертельная угроза.

Очень много из тех, кто погиб в Италии от коронавируса, – это именно пожилые люди. Хотя уже зафиксированы случаи смерти молодых. И это потрясает. На днях от коронавирусной инфекции скончалась молодая женщина-полицейский, почтальоны, несколько врачей, семейных докторов, которые первыми приняли удар на себя.

– Если европейская система медицины захлебывается от количества заразившихся и не в состоянии купировать распространение вируса, не могу представить, что будет и в Украине, и на всем постсоветском пространстве, когда нас накроет коронавирусное цунами…

– Хочется верить, что до вас это не успеет дойти в таких масштабах и что карантинные меры были введены вовремя, а не тогда, когда люди из очагов эпидемии разъехались на уикенд по всей стране – кто к морю, кто на курорты, кто к родственникам.

Очень показательным в этом смысле был тот уикенд в Италии, когда с севера страны, где уже были введены строгие ограничительные меры, некоторые люди, наплевав на все, поехали на юг к морю. Именно после этого правительство и ввело жесткий карантин, поскольку в разных регионах резко увеличилась статистика заражения, а больницы стали быстро переполняться заболевшими.

Италия обогнала Китай по количеству умерших от коронавируса. По состоянию на 19 марта от коронавирусной инфекции в Италии скончалось 3405 человек, из них 427 – только за последние сутки. Фото: Filippo Venezia / ЕРА

Именно тогда правительство сказало: раз вы не понимаете, что мы ввели карантин и попросили вас сидеть дома, а не ездить по курортам и родственникам, значит, мы ужесточим меры. Тем более, что число заболевших росло и росло уже по всей стране. И тогда запретили выходить из дома. К сожалению, есть люди, которые недобросовестно соблюдают карантин. Власть уже сказала, что будет ужесточать правила. Хотя куда жестче, мы даже не представляем…

– В Украине недавно ввели ограничительные меры из-за коронавируса. Как бы вы нас предостерегли или предупредили, с учетом вашего опыта пребывания в жестком карантине?

– Я бы посоветовала, конечно, сейчас продумать свою жизнь, по максимуму сократить количество выходов из дома и контактов с окружающими. Поверьте, можно обойтись без кафе и ресторанов, без салонов красоты, детских кружков, дней рождений. С родственниками и друзьями в этот период лучше общаться по телефону или интернету.

Ни в коем случае нельзя пренебрегать элементарными правилами гигиены, лучше пользоваться масками и перчатками, максимально следовать рекомендациям врачей. Поверьте, предупредить болезнь гораздо легче, чем вылечиться от нее. Понимаю, взять себя в руки, изменить свою жизнь, поместить себя в очень жесткие рамки – непросто. Но очень важно. Сидите дома, выходите только по крайней необходимости.

Самое главное: при первых же симптомах ни в коем случае не скрывать их, немедленно звонить семейному врачу и самоизолироваться. Ни в коем случае не ездите сами в больницу, это безответственно, потому что вы можете заразить по дороге очень многих людей! Очень важно осознанно подойти к проблеме, признать ее, а не отмахиваться: ой, ладно, у меня просто грипп, а не коронавирус.

Нужно ответственно относиться и к себе, и к людям вокруг, тем более перед такой серьезной угрозой, как коронавирус.