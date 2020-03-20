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В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии пяти новых больных COVID-19

Двое из пяти жителей Черновицкой области, у которых вчера подтвердили коронавирус, – пенсионного возраста, у них пневмония, рассказали в облгосадминстрации. Всего в регионе зафиксировано 15 случаев инфицирования коронавирусом.

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У двоих пациентов с коронавирусом повышенная температура, сообщили в ОГА
У двоих пациентов с коронавирусом – повышенная температура, сообщили в ОГА
Фото: depositphotos.com

У двух из пяти инфицированных коронавирусом жителей Черновицкой области, о заболевании которых стало известно накануне, – пневмония, сообщила 20 марта "Укринформу" заместитель председателя Черновицкой облгосадминстрации Наталья Гусак.

"Среди пяти пациентов, у которых вчера подтвердили коронавирус, – двое мужчин и три женщины. У двух человек пенсионного возраста – пневмония и, соответственно, повышенная температура. Другие пациенты, молодого и среднего возраста, чувствуют себя хорошо", – сказала Гусак. 

Все больные изолированы, лица, с которыми они контактировали, устанавливаются, добавила она. 

В комментарии местному изданию АСС Гусак уточнила, что четверо из пяти пациентов находятся в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы, пятая пациентка лечится дома, поскольку у нее заболевание протекает в несложной форме.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. 

Наибольшее количество заражений – 15 – в Черновицкой области. Один человек в регионе скончался, одного уже вылечили.  

Из-за распространения коронавируса в Черновицкой области ввели режим чрезвычайной ситуации

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли. 

Из-за коронавируса в Украине до 1 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Теги: Черновцы, Черновицкая область, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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