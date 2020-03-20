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Руководителям крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток – Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал руководителей крупных городов увеличить количество подвижного состава на улицах, чтобы в транспорте было не больше пассажиров, чем это позволено правилами карантина.

Зеленский: Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность
Зеленский: Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность
Фото: president.gov.ua

20 марта президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного в Facebook, сообщил, что руководителям крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток.

"Председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров. Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность. Активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе".

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2488363701413991/

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). В трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – приостановили работу метрополитенов, некоторые городские власти приняли решение о полной остановке общественного транспорта. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Теги: транспорт, Украина, автобус, карантин, трамваи, Владимир Зеленский, украинцы, троллейбус, ограничения, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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