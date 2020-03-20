В ближайшие 48 часов в Украину из Китая доставят 10 млн лабораторных тестов на коронавирус – Зеленский

Кроме 10 млн лабораторных тестов из Китая в Украину доставят 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок, 400 тыс. экспресс-тестов и другое, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В ближайшие 48 часов в Украину из Китая доставят 10 млн лабораторных тестов на выявление коронавируса. Об этом 20 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что эти тесты распределят по всей территории Украины.

Кроме того, из Китая доставят 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки, 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тыс. экспресс-тестов, 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец сообщил в Facebook, что в Китай за медоборудованием отправили военный самолет Ил-76. Парламентарий отметил, что он будет сопровождать груз.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.