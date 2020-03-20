"Карантин". Потап (ПТП) презентовал клип, снятый в пустом зале. Видео
Украинский рэпер Потап (ПТП) презентовал на своем YouTube-канале клип на песню "Карантин". "ПТП решил добавить позитивной эссенции в общество, окутанное стрессом и паникой, и выпустил свой музыкальный вариант "Все будет хорошо", – говорится в описании клипа. Ролик был снят в пустом зале, на сцене которого расположены декорации программы "Вечерний квартал", выходящей на "1+1". "Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию, и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон", – прокомментировал премьеру музыкант.
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