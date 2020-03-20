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Джонсон заявил, что Великобритания может переломить ситуацию с коронавирусом к концу июня

К середине лета эпидемия коронавируса в Британии пойдет на спад, при условии, что британцы будут следовать советам властей, заявил премье-министр страны Борис Джонсон.

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Джонсон: Скоро британцы смогут проверить, переболели ли они уже COVID-19
Джонсон: Скоро британцы смогут проверить, переболели ли они уже COVID-19
Фото: ЕРА

Великобритания может переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель. Об этом 19 марта на пресс-конференции заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет русская служба ВВС. 

По его мнению, к концу июня эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад, при условии, что британцы будут следовать советам властей.

По словам Джонсона, сейчас один из зараженных коронавирусом британцев проходит тестирование нового препарата, а в течение месяца начнутся клинические испытания новой вакцины.

Британский премьер отметил, что власти страны ведут переговоры по приобретению наборов для тестирования на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на коронавирус. Так, скоро британцы смогут проверить, переболели ли они уже COVID-19.

"Это важно, поскольку многие переносят болезнь на ногах без симптомов, а у переболевших, скорее всего, вырабатывается иммунитет и они могут возобновить нормальную жизнь", – отмечает ВВС.

Правительство Великобритании рассматривает возможность на протяжении эпидемии выплачивать каждому британцу по тысяче фунтов в месяц в виде безусловного базового дохода. Эта мера призвана помочь тем, кто лишится в ближайшие недели работы из-за закрытия торговых точек и малых бизнесов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек. 

В Великобритании зарегистрировано 2717 заразившихся коронавирусной инфекцией, 138 случаев – с летальным исходом.

Теги: Великобритания, эпидемия, лекарства, Борис Джонсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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