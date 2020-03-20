Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Гейтс рассказал, что пандемия коронавируса может продлиться до 10 недель

Сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19 будут зависеть от правильно организованных карантина и тестирования на вирус, заявил основатель корпорации Microsoft, меценат Билл Гейтс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гейтс: На появление вакцины от COVID-19 не стоит рассчитывать в срок до 18 месяцев
Гейтс: На появление вакцины от COVID-19 не стоит рассчитывать в срок до 18 месяцев
Фото: ЕРА

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что в лучшем случае пандемия коронавируса продлится от шести до 10 недель. Об этом он сказал, общаясь с пользователями интернет-форума Reddit в среду, 18 марта, пишет Bloomberg.

По словам Гейтса, сроки окончания пандемии будут зависеть от правильно организованных карантина и тестирования на коронавирус.

Гейтс заявил, что беспокоится о состоянии экономики из-за пандемии, а также о том, что эта ситуация сильнее всего ударит по развивающимся странам, власти которых не смогут организовать "социальное дистанцирование" и необходимую медицинскую помощь.

Он добавил, что на появление вакцины от COVID-19 не стоит рассчитывать в срок до 18 месяцев.

Фонд Билла Гейтса выделил $100 млн на помощь в противодействии распространению COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек.

Теги: Билл Гейтс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сумская и Борисюк убрали новогодняя елку
Сумская и Борисюк убрали новогодняя елку
  "Коронавирус". Полиграф ШарикOFF выпустил песню. Аудио
  "Коронавирус". Полиграф ШарикOFF выпустил песню. Аудио
Уиллису – 65. Как бывшая и нынешняя жены поздравили актера с юбилеем
Уиллису – 65. Как бывшая и нынешняя жены поздравили актера с юбилеем
"Метод лебедя". Фреймут рассказала, как переживает карантин
"Метод лебедя". Фреймут рассказала, как переживает карантин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS