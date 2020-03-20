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В Киеве службы такси Bolt и Uber готовы бесплатно возить медработников – Кличко

Власти Киева прорабатывают механизм воплощения в жизнь инициативы с бесплатной перевозкой медицинских работников такси служб Bolt и Uber.

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Кличко: Врачей в Киеве уже обеспечили быстрыми тестами на коронавирус
Кличко: Врачей в Киеве уже обеспечили быстрыми тестами на коронавирус
Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве службы такси Bolt и Uber заявили о готовности бесплатно перевозить медицинских работников на работу и с работы. Об этом сегодня в ходе брифинга сказал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Службы такси Bolt, Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу, для того, чтобы помогать людям", – отметил Кличко.

По его словам, сейчас городские власти прорабатывают механизм воплощения этой инициативы.

Мэр также рассказал, что семейных врачей и службу неотложной помощи в Киеве уже обеспечили быстрыми тестами на коронавирус. Он подчеркнул, что таким образом можно будет оперативнее подтверждать или исключать заражение коронавирусом.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медицина, такси, Uber, перевозки, врачи, Bolt, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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