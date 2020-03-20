Беременные женщины должны выполнять те же инструкции, что и все остальные, чтобы защитить себя от COVID-19

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Какой риск для беременных получить COVID-19? Легче ли беременным заболеть этой болезнью? Если они заразятся, будут ли болеть тяжелее, чем другие люди?

Пока мы не знаем, имеют ли беременные женщины больше шансов заболеть COVID-19, чем широкая общественность, являются ли именно они более склонными к серьезному течению этого заболевания. Во время беременности в организме женщины происходят изменения, которые могут повысить риск некоторых инфекций. Встретившись с вирусами той же группы, что и COVID-19, а также другими вирусными респираторными инфекциями, такими, как грипп, женщина во время беременности может иметь более высокий риск развития тяжелых осложнений.

Как беременные женщины должны защитить себя от получения COVID-19?

Беременные женщины должны выполнять те же инструкции и делать то же самое, что и все остальные, чтобы избежать заражения. В случае появления симптомов можно помочь остановить распространение COVID-19, сделав следующее:

прикрывать дыхательные пути во время кашля (использование локтя – это хорошая техника);

избегать людей, которые имеют выраженные симптомы или больны;

часто мыть руки, используя мыло, воду или обрабатывать антисептиками (спиртовое дезинфицирующее средство).

Может ли COVID-19 вызывать проблемы при беременности?

На данный момент нет четкой достоверной информации, может ли COVID-19 вызвать проблемы во время беременности или повлиять на здоровье ребенка после рождения.

Может ли передаваться COVID-19 от беременной женщины к плоду или новорожденному?

Мы еще не знаем, может ли беременная женщина с COVID-19 передавать вирус, который вызывает COVID-19, ее плоду во время беременности или ребенку в момент родов. Ни у одного младенца, рожденного от матери с COVID-19, не было положительного результата теста на вирус COVID-19 и симптомов заболевания. В этих случаях, которых было очень немного, вирус не был обнаружен в образцах околоплодных вод или грудного молока.

Если у беременной женщины COVID-19 во время беременности, это навредит ребенку?

На данный момент нет определенной тактики в случае передачи инфекции от больной COVID-19 матери к младенцу во время беременности. Было зарегистрировано небольшое количество осложнений с беременностью или родами (например, преждевременные роды) у женщин, которые во время беременности показали положительный тест на COVID-19. Однако нет четких данных, что эти осложнения были связаны с инфекцией.

Временное руководство по кормлению грудью для матерей, у которых подтвержден или есть подозрение на COVID-19.

Это временное руководство предназначено для женщин, у которых подтверждено, что они инфицированы COVID-19 или находятся в стадии карантина persons under investigation (PUI) по COVID-19 (лица под наблюдением) и в настоящее время кормят грудью. Это временное руководство основано на информации о COVID-19 и передаче других вирусных респираторных инфекций. CDC обновит это временное руководство при необходимости, когда появится дополнительная информация. Указания по грудному вскармливанию в условиях послеродового периода можно прочитать тут.

Передача COVID-19 через грудное молоко.

Немало известно о том, как распространяется COVID-19. Считается, что распространение вируса от человека к человеку происходит главным образом через капли, образующиеся, когда инфицированный человек кашляет или чихает, подобно распространению гриппа и возбудителям других респираторных инфекций. В ограниченных исследованиях женщин с COVID-19 и другой коронавирусной инфекцией, тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV), вирус не был обнаружен в грудном молоке; однако нет точных доказательных данных, могут ли матери с COVID-19 передавать вирус через грудное молоко.

CDC: грудное вскармливание для других инфекционных заболеваний.

Грудное молоко обеспечивает защиту от многих болезней. Есть редкие исключения, когда кормление грудью или кормление сцеженным грудным молоком не рекомендуется.

CDC не имеет конкретных рекомендаций по кормлению грудью во время заражения подобными вирусами, такими, как SARS-CoV или ближневосточный дыхательный синдром (MERS-CoV). В послеродовом периоде CDC рекомендует матерям, которые болеют гриппом, продолжать кормить грудью или кормить ребенка сцеженным грудным молоком, следуя общепринятым мерам предосторожности, чтобы избежать распространения вируса на ребенка.

Указания по кормлению грудью для матерей с подтвержденным COVID-19 или на карантинном периоде по COVID-19.

Грудное молоко – лучший источник питания для большинства младенцев. Однако о ходе и свойствах COVID-19 еще многое неизвестно. Как начать или продолжать грудное вскармливание, мать должна согласовывать со своим семейным врачом или педиатром. Мать с подтвержденным COVID-19 или имеющая симптомы и находящаяся в обсервации, должна принимать все возможные меры безопасности, чтобы избежать распространения вируса на ребенка. Включая мытье рук перед прикосновением к младенцу и ношение маски для лица, если это возможно, во время кормления грудью. Если мать практикует сцеживания с помощью ручного или электрического молокоотсоса, она должна тщательно вымыть руки, прежде чем касаться любых его частей или бутылки, и соблюдать рекомендации по правильной обработке после каждого использования.

Источник: "ГОРДОН"