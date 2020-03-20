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Коронавирус: Какие меры принимает правительство для защиты обычных украинцев? 20 марта в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 20 марта – министр финансов Украины Игорь Уманский, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Кузнецова, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, мэр Киева Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам начиная с 6 сентября 2019 года
"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам начиная с 6 сентября 2019 года
Фото: Шустер LIVE / Facebook

13 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, какие меры принимает правительство для защиты обычных украинцев, как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавируса, как карантинные мероприятия влияют на предпринимателей, а также эффективны ли действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии. Об этом сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

  • министр финансов Украины Игорь Уманский, 
  • заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко,
  • заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Кузнецова,
  • заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова,
  • мэр Киева Виталий Кличко,
  • мэр Львова Андрей Садовой,
  • мэр Одессы Геннадий Труханов,
  • мэр Днепра Борис Филатов, 
  • министр финансов Украины (2016–2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (май–октябрь 2019) Александр Данилюк,
  • генеральный директор сети магазинов АТБ Борис Марков,
  • генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала,
  • совладелец компании Concert.ua Дмитрий Феликсов,
  • владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков,
  • генеральный директор компании Tickets.UA Сергей Кравец.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Теги: Виталий Кличко, Александр Данилюк, Борис Филатов, Игорь Уманский, Томаш Фиала, Геннадий Труханов, Екатерина Рожкова, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, Виктор Ляшко, коронавирус
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