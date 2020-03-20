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20 марта, 2020
 
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Шовковский сделал селфи на мотоцикле

Украинский экс-футболист Александр Шовковский во время карантина использует для перемещения по городу мотоцикл.

Шовковский совершает мотопрогулки, чтобы поднять настроение во время "негативных явлений"
Шовковский совершает мотопрогулки, чтобы поднять настроение во время "негативных явлений"
Фото: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский считает, что поездки на мотоцикле позволяют получить положительные эмоции.

На своей странице в Facebook спортсмен поделился с подписчиками фотографиями мотопрогулки, подчеркнув, что это поднимает ему настроение.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2922907767771209&id=100001560433670&substory_index=0

В комментариях к публикации украинский автогонщик Алексей Мочанов заметил, что шлем на голове у спортсмена может быть альтернативой защитной маске.

"Хорошая маска во время карантина, правильная", – написал Мочанов.

Скриншот: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook
Скриншот: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook

"Немного положительных эмоций на фоне негативных явлений", – подписал селфи на мотоцикле Шовковский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2909045709157415&id=100001560433670&substory_index=0

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Теги: эпидемия, Александр Шовковский, футболист, мотоцикл, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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