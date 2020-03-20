Шовковский сделал селфи на мотоцикле

Украинский экс-футболист Александр Шовковский во время карантина использует для перемещения по городу мотоцикл.

Шовковский совершает мотопрогулки, чтобы поднять настроение во время "негативных явлений" Фото: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский считает, что поездки на мотоцикле позволяют получить положительные эмоции.

На своей странице в Facebook спортсмен поделился с подписчиками фотографиями мотопрогулки, подчеркнув, что это поднимает ему настроение.

В комментариях к публикации украинский автогонщик Алексей Мочанов заметил, что шлем на голове у спортсмена может быть альтернативой защитной маске.

"Хорошая маска во время карантина, правильная", – написал Мочанов.

Скриншот: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook

"Немного положительных эмоций на фоне негативных явлений", – подписал селфи на мотоцикле Шовковский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.