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Шовковский не стал комментировать свое возможное назначение в правительство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил назначения знаменитого футбольного вратаря Александра Шовковского главой Министерства спорта, если это ведомство будет создано. Спортсмен сказал изданию "ГОРДОН", что ему нечего сказать об этом.

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Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины
Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины
Фото: National Football Team Of Ukraine / Facebook

Один из тренеров сборной Украины по футболу, в прошлом знаменитый вратарь Александр Шовковский не стал комментировать информацию о своем возможном назначении министром спорта страны.

"Я ничего не могу вам сказать по этому поводу", – заявил Шовковский изданию "ГОРДОН".

5 февраля "Украинская правда" сообщила, что Офис президента Украины размышляет над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на отдельные ведомства. Должность министра спорта или главы профильного госагентства могли бы предложить Шовковскому, рассказали источники издания.

9 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ему принадлежит идея предложить бывшему голкиперу сборной Украины должность министра спорта, однако эта тема пока что серьезно не обсуждалась.

Теги: Александр Шовковский, Алексей Гончарук, Министерство молодежи, культуры и спорта, министерство спорта
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