В Италии от коронавируса умерла вторая гражданка Украины, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"К сожалению, информация о смерти второй гражданки Украины в Италии подтвердилась. Об этом сообщает наше генеральное консульство в Милане. Гражданка Украина 1958 года рождения скончалась 19 марта в больнице города Романо-ди-Ломбардия, провинции Бергамо. Консульство поддерживает контакт с больницей, родственников украинки уже проинформировали, они получают необходимое консульское сопровождение. Информация о большем количестве смертей не соответствует действительности. На данный момент в Италии от коронавируса умерли два человека с украинским паспортом. Это официальная информация, подтвержденная нам в медучреждениях. На карантине находятся два человека, один инфицирован. Еще одно лицо выздоровело. Надеемся, количество погибших не увеличится", – сказал Погорельцев.

По его словам, МИД Украины продолжает работу по эвакуации украинцев, которые хотят вернуться на родину.

"Генконсульство мониторит ситуацию и собирает информацию о наших гражданах в Италии, которые хотят вернуться на родину. Это около полутысячи человек. По состоянию на сегодня, мы вернули в Украину 123 человека. Нужно понимать, что наши граждане находятся не только в Италии, но и в других странах. Например, в Египте. Оттуда тоже эвакуировали большое число украинцев. И эта работа ведется на постоянной основе, она не сегодня началась. МИД решает вопрос возвращения всех наших граждан, которые изъявили желание вернуться на родину. Составляются списки – ни один гражданин Украины не будет брошен на произвол судьбы. Мы со всеми поддерживаем контакт, даем рекомендации и оказываем консульскую помощь", – подчеркнул Погорельцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

13 марта в итальянской провинции Брешия от коронавируса умерла первая гражданка Украины Раиса Малышева. Женщина 1954 года рождения работала в городе Ровато (провинция Брешия).

По информации "Европейской правды", 12 марта женщину подключили к аппарату искусственного дыхания, но спасти ее не удалось.

Еще одну гражданку Украины, которая находилась в больнице в итальянском Неаполе из-за заражения коронавирусом, выписали из больницы, сообщил МИД Украины 13 марта.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, две женщины умерли.