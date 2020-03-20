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Инфицированные коронавирусом жители Днепра недавно вернулись из Франции

Двое инфицированных коронавирусом жителей Днепра являются супружеской парой, сообщил глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко.

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Супружеская пара самостоятельно обратилась в больницу
Супружеская пара самостоятельно обратилась в больницу
Фото: depositphotos.com

Двое людей из Днепра, у которых 19 марта обнаружили коронавирус, недавно вернулись из Франции. Об этом 20 марта рассказал глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко, сообщает "Укринформ".

"Это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции", – сказал он.

Бондаренко добавил, что они обратились в больницу самостоятельно. Пациенты находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек. Во Франции по состоянию на сегодняшний день коронавирусом заражен 10 891 человек, умер 371.

В Украине по состоянию на 20 марта зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

Теги: Украина, Франция, Днепр, Днепропетровская область, больница, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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