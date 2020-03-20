"Нацкорпус" предложил Минздраву свою волонтерскую сеть для борьбы с коронавирусом

В волонтерскую сеть "Нацкорпуса" по борьбе с пандемией коронавируса уже записались более тысячи добровольцев по всей Украине, сообщил лидер движения Андрей Билецкий.

Билецкий: На украинскую власть надежд очень мало. Но у меня есть большая вера в солидарность украинцев Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Нацкорпус" предложил Министерству здравоохранения Украины свою волонтерскую сеть для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил лидер движения Андрей Билецкий на своем YouTube-канале.

"Пандемия коронавируса поставила Украину и весь мир перед огромной опасностью. Мы, "Национальный корпус", в первую очередь патриоты, а не политики. Патриоты – это те люди, которые делают то, что необходимо стране и нации. Сейчас, во времена изоляции и карантина, во времена медицинского и финансового кризисов, которые надвигаются, это, прежде всего, защита наших наиболее уязвимых земляков. Это защита пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью. Именно поэтому мы предложили Минздраву передать нашу волонтерскую сеть для борьбы с пандемией", – отметил Билецкий.

По его словам, в проект #НКВолонтеры, который инициировал "Нацкорпус", уже записалось более тысячи добровольцев по всей Украине.

Билецкий подчеркнул, что помочь может каждый, прежде всего те, кто имеет транспортное средство, медицинское образование или медицинский опыт.

"Пример Китая показывает, что солидарная и дисциплинированная нация может преодолеть даже такую беду, как коронавирус. На украинскую власть надежд очень мало. Но у меня есть большая вера в солидарность украинцев. Мы были солидарны во времена Майдана. Мы были солидарны в первые годы войны. Наша солидарность может спасти нашу страну и сейчас", – подчеркнул лидер "Нацкорпуса".

Присоединиться к волонтерскому проекту можно, заполнив анкету forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA, а также по телефону: +380 (95) 002 30 49.

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Видео: Андрій Білецький / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.