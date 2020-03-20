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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Пока у Пентагона перерыв, может, оборудовать пару десятков московских бомбоубежищ под реанимационные? И сейчас, а не когда петух всю жопу исклюет

В преддверии будущего дарвинизма у реанимационных отделений, когда к одному аппарату ИВЛ начнут привозить дюжинами задыхающихся людей, а больных всем остальным, кроме тяжелого коронавирусного, начнут просто выбрасывать из больниц, освобождая койки…

В ожидании всего этого…

Мест же будет не хватать катастрофически, это уже ясно. А построить больницу за месяц, как в Ухане, – это же надо быть китайцами. Можно начать выселять и перепрофилировать гостиницы и общежития, и кое-где по миру владельцы отелей так и делают, но это решение во всех смыслах частное...

А вот одна моя знакомая вспомнила, что Москва – абсолютный мировой лидер по бомбоубежищам. Пока строили коммунизм, только тем и занимались, что рыли вглубь. Только тех, информация о которых имеется в открытом доступе в интернете, в столице нашей родины примерно 250 штук. Если верить СМИ, среди них есть помещения площадью более 1 тыс. м², а иногда и за 3 тыс. м².

Плюс, надо полагать, до фига тех, о которых нам ничего неизвестно, – для начальства, будь оно благословенно недолгий остаток своих дней. Эти помещения, я думаю, тоже непохожи на закутки и вполне себе оборудованы.

Огромные площади, со светом и вентиляцией. Стоят себе, ждут начала Третьей мировой. А она все никак. Поэтому их давно сдают помаленьку – где направо, а где и налево. В одном недавно устроили нелегальную ночлежку для мигрантов… Короче, всюду жизнь.

Так вот. По моим твердым разведданным, до окончания истории с коронавирусом никто нас выводить термоядом не будет. Мы у них уже лекарства просим, забыв про гордость времен $70 за баррель; кабы не это обстоятельство, они бы о нас сейчас и не вспомнили. Да и какая Третья мировая, когда главное поле боя по всему миру в реанимационных и это явно надолго?

Склады и магазины – вещь, конечно, почтенная, но не дороже сметы, в отличие от вышеупомянутой жизни.

Так вот, пока у Пентагона перерыв, может быть, оборудовать пару десятков наших просторных бомбоубежищ под реанимационные, а? Причем прямо сейчас. Заблаговременно, а не когда жареный петух всю жопу исклюет.

А деньги на пару тысяч аппаратов ИВЛ (в стране, успешно расхерачившей Донбасс и Сирию и задумавшей после этого лететь на Луну посредством Рогозина) – деньги, я думаю, должны найтись.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Виктор Шендерович, бомбоубежище, коронавирус, ИВЛ
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