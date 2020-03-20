"Раз-два-три, коронавирус, уйди!". Дети Пугачевой и Галкина провели "обряд" от коронавируса

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram ролик, в котором его дети от певицы Аллы Пугачевой, шестилетние Лиза и Гарри водят хоровод вокруг воды, говоря "Раз-два-три, коронавирус, уйди!".
"Древний обряд изгнания коронавируса", – написал он.
Галкин пошутил, что этот "обряд" имеет лицензию Роснепотребзазора (организация называется Роспотребнадзор).
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Древний обряд изгнания коронавируса * Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э. #коронавирус
Советы ВОЗ и украинских врачей, как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать, можно узнать ЗДЕСЬ, а о том, что делать, если подозреваете, что заразились, – ЗДЕСЬ.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 20 марта во всем мире коронавирусом заразились 244 517 человек, умерших 10 030.
В РФ зарегистрировано 147 зараженных.