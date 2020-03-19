Дети Пугачевой и Галкина рассказали, как уберечься от коронавируса

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram ролик, в котором его дети от певицы Аллы Пугачевой, шестилетние Лиза и Гарри дают рекомендации, как уберечься от коронавируса.
Сын шоумена, Гарри, посоветовал пить горячую воду. А его сестра Лиза заявила, что нужно тщательно мыть руки и оставаться дома.
"Жить здорово! Спецвыпуск. Уже и от детей слышу", – написал он.
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По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815. Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 погибли.
В РФ зарегистрировано 147 зараженных.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.