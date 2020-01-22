Дети Пугачевой и Галкина спели на французском

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролики, в которых его шестилетние дети Лиза и Гарри исполняют песни на французском языке.
"Музицируем!" – подписал он ролик, в котором Гарри исполняет песню Tombe La Neige из репертуара бельгийского исполнителя Сальваторе Адамо.
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Лиза исполнила песню Champs Elysées из репертуара французского певца Джо Дассена.
"Продолжаем музицировать!" – написал Галкин.
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Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.