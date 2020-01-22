Дети Пугачевой и Галкина спели на французском

Шестилетние Лиза и Гарри Галкины, дети российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой спели песни Сальваторе Адамо и Джо Дассена.

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролики, в которых его шестилетние дети Лиза и Гарри исполняют песни на французском языке.

"Музицируем!" – подписал он ролик, в котором Гарри исполняет песню Tombe La Neige из репертуара бельгийского исполнителя Сальваторе Адамо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Музицируем! * #гарригалкин Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Янв 2020 в 11:07 PST

Лиза исполнила песню Champs Elysées из репертуара французского певца Джо Дассена.

"Продолжаем музицировать!" – написал Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Продолжаем музицировать * #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Янв 2020 в 5:28 PST

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.