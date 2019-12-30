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30 декабря, 2019
 
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Пугачева разместила архивное фото Волчек со своими детьми, но не пришла на церемонию прощания

Российская певица Алла Пугачева опубликовала пост памяти режиссера Галины Волчек и показала ее фото с Лизой и Гарри Галкиными.

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Пугачева: Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу
Пугачева: Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу
Фото: alla_orfey / Instagram

Российская певица Алла Пугачева разместилав Instagram архивное фото покойной актрисы и режиссера Галины Волчек вместе со своими детьми Лизой и Гарри.

"Великая, родная, близкая. Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", – написала Пугачева.

На церемонии прощания с Волчек Пугачевой не было. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец".

"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", – объяснил на церемонии муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин.

Галина Волчек скончалась в четверг, 26 декабря в возрасте 86 лет.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. В тот же день Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья. 

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр "Современник" с 1972 года. Играла в фильмах "Король Лир", "Осенний марафон", "Русалочка", "Про Красную Шапочку".

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Галина Волчек, Лиза Галкина, Гарри Галкин
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