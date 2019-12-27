"Умерло наше сердце, наша мама". Гармаш после спектакля в "Современнике" объявил зрителям о смерти Волчек

Российский актер Сергей Гармаш после спектакля в театре "Современник" вышел к зрителям и объявил минуту молчания в память о художественном руководителе этого театра, режиссера Галине Волчек.

Российский актер Сергей Гармаш после спектакля "Анархия" в театре "Современник" сообщил зрителям о смерти художественного руководителя этого театра, Галины Волчек. Видео опубликовали на канале Moscow Information Agency MOW в YouTube.

"Артисты все очень извиняются перед вами – они просто не могут выйти на поклон. Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек. Умерло наше сердце, наша мама, сердце этого дома, этого коллектива. Давайте просто помолчим. Вы поймите нас, пожалуйста", – сказал он.

Зал слушал речь актера стоя.

ВИДЕО

Видео: Moscow Information Agency MOW / YouTube

Прощание с Волчек пройдет в "Современнике" 29 декабря, сообщает "Московский комсомолец".

Галина Волчек скончалась в четверг, 26 декабря.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр "Современник" с 1972 года. Она играла в фильмах "Король Лир", "Осенний марафон", "Русалочка", "Про Красную Шапочку".