Американская композитор Алли Уиллис была обнаружена без признаков жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Умерла американская композитор Алли Уиллис. Об этом 24 декабря сообщило издание Variety.

Ей был 71 год.

Уиллис обнаружили без признаков жизни в ее доме в Лос-Анджелесе.

Композитор наиболее известна как автор саундтрека к сериалу "Друзья" – песни I'll Be There For You. Она была номинирована на премию "Эмми" за эту композицию, а также получила две награды этой премии за песни Beverly Hills Cop и The Color Purple.

ВИДЕО