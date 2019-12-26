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Умерла худрук "Современника" Волчек

Российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни, сообщили в театре.

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23 декабря Волчек госпитализировали из-за болезни легких
23 декабря Волчек госпитализировали из-за болезни легких
Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

26 декабря умерла российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Об этом "РИА Новости" сообщили в театре. 

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья. 

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр "Современник" с 1972 года. Она играла в фильмах "Король Лир", "Осенний марафон", "Русалочка", "Про Красную Шапочку".

Теги: смерть, театр, режиссер, Галина Волчек, актриса
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