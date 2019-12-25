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Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж

Сегодня 13.45
В 2019 году из жизни ушли многие знаменитые актеры, музыканты, политические и общественные деятели. "ГОРДОН" cоставил список известных личностей, которые умерли в этом году.
Теги: Владимир Буковский, смерть, Дмитрий Тымчук, Георгий Данелия, Владимир Этуш, ОУН, Юрий Лужков, Тарас Кутовой, Роберт Мугабе, Карл Лагерфельд, Алексей Леонов, Марк Захаров, Алексей Булдаков, Рутгер Хауэр, Жак Ширак, Виктор Мусияка, Люк Перри, Кит Флинт, Нодар Мгалоблишвили, Мари Фредрикссон
 

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Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
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