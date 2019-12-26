У Волчек разрушаются ткани легких – Telegram-канал Mash

По сообщению Telegram-канала Mash, состояние российского театрального режиссера и актрисы Галины Волчек ухудшилось.

Российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек в тяжелом состоянии находится в реанимации в больнице имени Боткина в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Состояние Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука "Современника" прогрессирует пневмония. К этому диагнозу добавился ателектаз — идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости. Знаменитая актриса и режиссер до сих пор подключена к искусственной вентиляции легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое, сейчас оно нестабильно", – говорится в посте.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляет театр "Современник" с 1972 года. Она играла в фильмах "Король Лир", "Осенний марафон", "Русалочка", "Про Красную Шапочку".