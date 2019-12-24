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24 декабря, 2019
 
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Худрук "Современника" Волчек экстренно госпитализирована

Российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек была госпитализирована с легочным заболеванием.

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На сайте "Современника" говорится, что состояние Волчек стабильное
На сайте "Современника" говорится, что состояние Волчек стабильное
Фото: kino-teatr.ru

Российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек была госпитализировна в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Современник".

"23 декабря художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек была госпитализирована в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. По словам врачей, ситуация стабильная. Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе", – говорится в заявлении.

По информации "Московского комсомольца", Волчек находилась в состоянии комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляет театр "Современник" с 1972 года. Она играла в фильмах "Король Лир", "Осенний марафон", "Русалочка", "Про Красную Шапочку".

Теги: Галина Волчек
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