В Москве похоронили Волчек

Российского режиссера и актрису Галину Волчек 29 декабря похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Российский актер Станислав Садальский поделился в Instagram снимками церемонии прощания с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек.

"Прощай, "Современник". Ушел... Просили выступить, но не стал. Какая-то околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов. Почему-то говорят, что Галина Борисовна открыла русский театр Западу, хотя до нее это сделал Станиславский, а первым, после революции, Никита Балиев. Волчек, как достойная ученица мхатовской школы, просто продолжила эту традицию. Сегодня последний день жизни театра. Я отдал поклон и Дому, и его Хозяйке. Ушел с прощания... Сейчас Волчек еще лежит на сцене и вечером они сыграют ее любимые "Три товарища". А завтра отменяют спектакли. Простите и прощайте, моя дорогая. Прощай, "Современник", – написал он 29 декабря.

Похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает "РИА "Новости".

Галина Волчек скончалась в четверг, 26 декабря в возрасте 86 лет.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. В тот же день Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр "Современник" с 1972 года. Играла в фильмах "Король Лир", "Осенний марафон", "Русалочка", "Про Красную Шапочку".