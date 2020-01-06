"Максим и Алла – хорошая парочка". Лиза Галкина рассказала о своих родителях

Шестилетняя Лиза Галкина, дочь российской певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, рассказаа о них, изображая телеведущую.

Галкин: Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео своей дочери Лизы Галкиной, в котором девочка играет роль телеведущей.

"Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения", – отметил Галкин.

В ролике Лиза от имени некой телеведущей рассказывает о своих родителях – Галкине и певице Алле Пугачевой.

"Максим и Алла – хорошая парочка", – говорит она.

У Галкина и Пугачевой также есть сын Гарри. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.