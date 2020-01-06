"Максим и Алла – хорошая парочка". Лиза Галкина рассказала о своих родителях

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео своей дочери Лизы Галкиной, в котором девочка играет роль телеведущей.
"Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения", – отметил Галкин.
В ролике Лиза от имени некой телеведущей рассказывает о своих родителях – Галкине и певице Алле Пугачевой.
"Максим и Алла – хорошая парочка", – говорит она.
У Галкина и Пугачевой также есть сын Гарри. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.
Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.