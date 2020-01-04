Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал видео, на котором его дети Лиза и Гарри просматривают ролик пятилетней давности.

Лиза и Гарри Галкины не узнали себя на видео, снятом пять лет назад Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, в котором его шестилетние дети Лиза и Гарри смотрят архивную видеозапись со своим участием и комментируют ее.

"Показал детям старое видео с ними, которое выставил в предыдущем посте", – написал он.

Лиза и Гарри, смотря на себя в раннем детском возрасте, предположили, что на видео другие дети, а не они.

Видео Лизы и Гарри пятилетней давности можно посмотреть здесь.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.