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24 декабря, 2019
 
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Галкин показал архивные снимки с голым торсом

Российский шоумен Максим Галкин заявил, что в 2020 году хочет сильно похудеть.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин: В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ"
Галкин: В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ"
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил снимки, на большей части которых запечатлен с оголенным торсом.

"Перебирал старые фотки: подборочка из серии "22 года и 22 килограмма назад". В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ", – написал он.

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему".

Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Теги: Максим Галкин, ню-фото
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