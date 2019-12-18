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18 декабря, 2019
 
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Галкин сам декорировал входную дверь в своем замке

Российский шоумен Максим Галкин установил входную дверь в свой дом-замок, которая является уменьшенной копией двери Лоренцо Гиберти во Флоренции.

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Галкин: Волшебная дверь
Галкин: Волшебная дверь
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как оформил входную дверь в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

"Волшебная дверь. Все художественно задумывал и производственно исполнял я вместе с моим другом художником Артемом Степаняном", – написал он.

Дверь в дом Галкина является уменьшенной копией двери флорентийского Баптистерия работы Лоренцо Гиберти. На рельефах изображены сцены из Ветхого Завета.

В замке Галкин живет вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми: шестилетними Лизой и Гарри. Детей 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года.

Теги: Максим Галкин
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