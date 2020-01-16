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16 января, 2020
 
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"Как же хорошо на улице!". Галкин показал, как его дети проводят зимой время на территории перед домом

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал видео, в котором его дети Лиза и Гарри играют на улице в подмосковной деревне Грязь.

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Галкин: Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо!
Галкин: Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо!
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, с участием своих шестилетних детей Лизы и Гарри.

В ролике дети играют на улице перед их домом-замком в подмосковной деревне Грязь.

"Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо!" – написал он.

Мать детей – российская певица Алла Пугачева. Брак с ней Галкин оформил 23 декабря 2011 года.

Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза Галкина
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