"Как же хорошо на улице!". Галкин показал, как его дети проводят зимой время на территории перед домом

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал видео, в котором его дети Лиза и Гарри играют на улице в подмосковной деревне Грязь.

Галкин: Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо! Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, с участием своих шестилетних детей Лизы и Гарри.

В ролике дети играют на улице перед их домом-замком в подмосковной деревне Грязь.

"Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо!" – написал он.

Мать детей – российская певица Алла Пугачева. Брак с ней Галкин оформил 23 декабря 2011 года.

Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.