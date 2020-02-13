Галкин показал, как его встречает Пугачева с детьми

Российский шоумен Максим Галкин показал ролик с участием его супруги, российской певицы Аллы Пугачевой, и их детей, Лизы и Гарри, снятое на территории перед их замком в подмосковной деревне Грязь.

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео, в котором показал, как его встречают после работы жена, певица Алла Пугачева, и дети, Лиза и Гарри.

Видео снято на территории перед замком Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь.



"Приехал со съемок", – рассказал шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Приехал со съёмок * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Фев 2020 в 10:06 PST

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.



Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.