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В России за последние сутки выявили 54 случая COVID-19

По состоянию на 20 марта, в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.

Количество заболевших в РФ превысило 250 человек
Количество заболевших в РФ превысило 250 человек
Фото: EPA

За прошедшие сутки в России выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает "Медуза" со ссылкой на данные оперативного штаба.

Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших – в Москве (33 человека).

Семь человек выздоровели и были выписаны из больниц (четверо в Москве, трое в Липецкой области).

Таким образом, к 20 марта в России зарегистрировано 253 случая заболевания, 12 человек выздоровели. Смертей от коронавируса в РФ не зафиксировано. Накануне в Москве скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, однако она не включена в статистику: по данным властей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а не COVID-19.

На сайте российского министерства здравоохранения сообщается, что по состоянию на 19 марта в стране было проведено 133 тыс. тестов на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

Теги: Россия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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