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В Минздраве Украины сообщили о договоренности с Uber о бесплатной перевозке врачей на время карантина

В Минздраве Украины отметили, что договоренность с такси Uber о бесплатной перевозке медиков во время карантина включает 10 тыс. поездок.

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Минздрав Украины поблагодарил Uber за социальную ответственность
Минздрав Украины поблагодарил Uber за социальную ответственность
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины договорилось со службой такси Uber о бесплатной перевозке медиков во время карантина, связанного с коронавирусом. Об этом украинское ведомство проинформировало 20 марта в Telegram-канале, посвященном COVID-19.

"По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине. Эта договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут сделать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест", – сказано в сообщении.

В Минздраве уточнили, что опция будет доступна в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Ведомство поблагодарило Uber за проявленную социальную ответственность и призвало другие транспортные сервисы "присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни".

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Теги: Львов, Одесса, Харьков, Запорожье, Министерство здравоохранения, автомобили, такси, Uber, медики, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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