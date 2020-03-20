Полмиллиона украинцев могут лишиться работы из-за коронавируса – Милованов

В период карантина наиболее уязвимы к увольнениям являются неформально занятые работники, сообщил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В Украине из-за карантина, введенного в связи с угрозой распостранения коронавируса, без работы могут остаться от 170 до 500 тыс. человек. Об этом 19 марта в Facebook заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1%, до 6,2%. В Украине безработица – около 8,6%, что составляет около 1,5 млн людей. Если безработица вырастет так же, как и в Китае – на 1%, это будет означать, что 170 тыс. людей потеряют работу", – написал Милованов.

По словам экс-министра, наиболее уязвимы неформально занятые работники: в Китае таких насчитывается около 291 млн, в Украине – примерно 20% от всех сотрудников, или 3,4 млн чел.

"Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, отельного бизнеса, транспорта. То есть, около 700 тыс. людей. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. Действительно, в Китае, согласно опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% сотрудников работают на неформальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% ее задерживают. Поэтому допущение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее чувствительных отраслях, может быть принято, как обоснованное и консервативное", –- пояснил Милованов.

В итоге только в указанных отраслях количество оставшихся без работы может составить от 175 тыс. до 350 тыс. Если же увольнение состоятся еще в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше, отметил он.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 20 марта зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.