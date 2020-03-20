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В Чехии запретили выходить из дома без маски. Теперь в ней премьер, министры и ведущие новостей. Фоторепортаж

Сегодня 17.19
19 марта в Чехии вступил в силу запрет на пребывание в общественных местах без средств защиты органов дыхания. К такому шагу чешские власти прибегли в рамках борьбы с распространением коронавируса. Несоблюдение правил может караться штрафом до 10 тыс. крон (около 10,8 тыс. грн), информирует "Радио Прага". Средствами защиты могут быть маски, респираторы, повязки, шарфы, сообщили в правительстве. Маски в Чехии носят не только на улице, но и на работе. Так, в средствах защиты появлялись перед телекамерами члены правительства, в том числе премьер-министр Андрей Бабиш, в масках в студиях работают и тележурналисты. По состоянию на 20 марта в стране зарегистрировано 774 случая инфицирования коронавирусом, никто не погиб, пишет издание Novinky. С 12 марта в стране из-за распространения инфекции действует чрезвычайное положение.
Теги: Чехия, карантин, Андрей Бабиш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
 

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