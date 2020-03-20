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На оккупированном Донбассе нет тестов на коронавирус, оккупанты утверждают, что у них проблема со свиным гриппом – Лисянский

В течение прошлой недели на оккупированной территории Донбасса с подозрением на пневмонию госпитализировали 91 человека, без специальных тестов невозможно определить, есть ли у них коронавирус, сказал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

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В мире коронавирусом заразилось более 224 тыс. человек
В мире коронавирусом заразилось более 224 тыс. человек
Фото: ЕРА

На оккупированных территориях Донбасса нет тестов на коронавирус, более 600 человек обратились к медикам с симптомами ОРВИ. Об этом 20 марта "РБК-Украина" рассказал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

В так называемой "ЛНР" убеждают, что получили тесты на коронавирус, однако это не так. По факту карантин там не введен: школы не закрыты, проводятся массовые мероприятия. Не лучше дела обстоят и у "ДНР", заявил Лисянский.

"Ситуация очень критическая. Во всем мире коронавирус, а там "главный санитарный врач" заявил, что у них проблема со свиным гриппом – умерли 40 человек", – уточнил он.

По данным "Восточной правозащитной группы", только за прошлую неделю к медикам обратились почти 600 жителей оккупированных территорий с симптомами ОРВИ. С подозрением на пневмонию (один из симптомов коронавируса) госпитализирован 91 человек. Без специальных тестов определить COVID-19 невозможно.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом, Подконтрольное боевикам "министерство здравоохранения ДНР" эту информацию опровергло, писала "Газета.ру".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек.

На подконтрольной Киеву территории Украины по состоянию на 20 марта зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

Теги: Донецк, Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Павел Лисянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, пандемия, коронавирус
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