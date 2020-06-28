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Число жертв коронавируса в мире приближается к полумиллиону

Четвертая часть всех умерших от коронавируса в мире приходится на США – там от COVID-19 погибли уже более 125 тыс. человек.

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Пандемия коронавируса в мире продолжается
Пандемия коронавируса в мире продолжается
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 979 535 человек (+172 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 498 710 человек (+4 тыс.), выздоровели 5 051 864.

В США число инфицированных достигло 2 510 151, умерло 125 539, излечились 679 308 человек.

В Бразилии заболело 1 313 667 человек, 57 070 умерших и 727 715 излечившихся.

Далее следует Россия – 626 779 инфицированных, 8958 умерших и 392 703 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 528 859 человек, 16 095 умерли, 309 713 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 311 727 человек, умерло 43 598.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 275 989 инфицированных и 9135 умерший; 267 766 заболевших и 5347 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования (943 за последние сутки), 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 скончались.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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