"Катастрофическая ситуация". В больнице в Харькове, которая начала принимать больных с COVID-19, не хватает медиков. Видео
В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который недавно начал принимать больных COVID-19, не хватает медицинского персонала. Об этом идет речь в сюжете телеканала hromadske за 26 июня. Директор медучреждения Ирина Пирогова прокомментировала происходящее словами: "Катастрофическая ситуация". 22 июня представители чернобыльских организаций протестовали против приема больных с коронавирусом. На следующий день стало известно, что персонал массово отказывается работать с больными COVID-19. Журналистам рассказали, что о будущей работе диспансера с такими больными было известно еще 1 апреля.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.