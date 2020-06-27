В Украине составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение карантина

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве, сообщили в Нацполиции.

В течение двух суток полицейские составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушения условий карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правоохранители проверили почти 3,5 тыс. предприятий торговли, 2 тыс. – общепита, 850 ночных клубов и развлекательных заведений", – говорится в сообщении.

По результатам проверок составлены 355 административных протоколов в соответствии со статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция за правонарушение предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн соответственно) и на должностных лиц – от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн.).

В Полиции отметили, что 28 протоколов составлены на директоров развлекательных заведений, 100 – на руководителей предприятий общественного питания и 227 – на директоров предприятий торговли.

"Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве", – говорится в сообщении.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 14 569 административных протоколов и начали 176 уголовных производств.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 948 человек.