В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 948 человек

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 42 065.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 948 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 27 июня Совет национальной безопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 42 065.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1110 человек (+24 за сутки), вылечился – 18 701 (+402 за сутки).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (+168) и в Киеве (+140).

На сайте Министерства здравоохранения Украины сообщается, что методом полимеразной цепной реакции в стране проведено 631 966 тестов на коронавирус.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1811;

Волынская область – 2161;

Днепропетровская область – 1087;

Донецкая область – 415;

Житомирская область – 1371;

Закарпатская область – 2640;

Запорожская область – 565;

Ивано-Франковская область – 2253;

Кировоградская область – 642;

Киев – 4866;

Киевская область – 2469;

Львовская область – 5004;

Луганская область – 76;

Николаевская область – 392;

Одесская область – 1567;

Полтавская область – 309;

Ровенская область – 3475;

Сумская область – 287;

Тернопольская область – 1876;

Харьковская область – 2046;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 777;

Черновицкая область – 4631;

Черкасская область – 635;

Черниговская область – 519.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,94 млн вылечились, а более 494,1 тыс. умерли.