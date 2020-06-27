В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 948 человек

За последние сутки в Украине подтвердили еще 948 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 27 июня Совет национальной безопасности и обороны.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 42 065.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1110 человек (+24 за сутки), вылечился – 18 701 (+402 за сутки).
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (+168) и в Киеве (+140).
На сайте Министерства здравоохранения Украины сообщается, что методом полимеразной цепной реакции в стране проведено 631 966 тестов на коронавирус.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,94 млн вылечились, а более 494,1 тыс. умерли.