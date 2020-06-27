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"Ситуация сильно ухудшилась". Зеленский собирал чиновников из-за ситуации с COVID-19

На селекторном заседании с членами правительства Украины и главами ОГА президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация с COVID-19 ухудшилась, в частности, в Одессе, где пошли слухи, что на открытом воздухе не болеют.

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В мае в Украине начали смягчать карантин
В мае в Украине начали смягчать карантин
Фото: ЕРА

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное заседание с членами Кабинета Министров и главами облгосадминистраций, во время которого обсудил ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом информирует Офис президента Украины.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошли слухи, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Через все это ситуация сильно ухудшилась. Если раньше у Одессы был один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми", – сказал глава государства.

Он считает, что следует "четко координироваться и объяснять людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина".

"Наконец, для всех нас должно быть важно одно – здоровье и жизни украинцев", – подчеркнул Зеленский.

Присутствовавший на совещании министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об ухудшении эпидемической ситуации. В частности, число госпитализированных с COVID-19 за последний месяц выросло в три раза.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели", – заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что система здравоохранения в Украине работает сейчас лучше, чем в начале эпидемии, но "в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных".

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования (943 за последние сутки), 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 скончались.

Теги: Одесса, эпидемия, карантин, Владимир Зеленский, украинцы, Минздрав, Максим Степанов, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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