Шмыгаль считает "умеренным" рост в Украине числа больных COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает хорошим показателем семипроцентную загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких больными с COVID-19.

Шмыгаль: Хотим сделать все возможное, чтобы снова не закрывать страну на локдаун Фото: kmu.gov.ua

В Украине число больных коронавирусной инфекцией растет умеренно. Такое мнение премьер-министр Денис Шмыгаль выразил "BBC News Україна" в интервью, которое было опубликовано 26 июня.

"Хотим сделать все возможное, чтобы снова не закрывать страну на локдаун. Но не можем предвидеть, как будут развиваться события. Пошел умеренный рост количества больных, мы анализируем ключевые показатели – загрузку койко-мест в больницах", – сказал он.

Глава правительства считает, что ко второй волне эпидемии страна готова лучше, чем к первой, но в двух областях больницы для пациентов с COVID-19 загружены более чем наполовину. В каким именно областях, премьер не уточнил.

"Загруженность по аппаратам искусственной вентиляции легких составляет 7% – это хороший показатель", – отметил Шмыгаль.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования (943 за последние сутки), 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 скончались.