В ВСУ за сутки подтвержден 21 новый случай COVID-19, болеет 166 человек

За время пандемии в Вооруженных силах Украины умерло пять военных, сообщает пресс-служба командования медицинских сил.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 576 человек Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины за прошедшие стуки зафиксирован 21 новых случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, всего среди военных зафиксировали 166 заражений. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил на странице в Facebook.

За время пандемии в ВСУ выздоровело 302 человека, пять умерли, отметили в ведомстве.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится на лечении 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – четыре военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – пять военнослужащих, Ровенский военный госпиталь – трое военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона – один военнослужащий)", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится восемь человек (Киевская область – трое военнослужащих и один сотрудник ВСУ, Львовская область – два военнослужащих, Днепропетровская область – один военнослужащий, Харьковская область – один сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 178 человек.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 948 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 42 065. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1110 человек (+24 за сутки), вылечился – 18 701 (+402 за сутки). Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области (+168) и в Киеве (+140).