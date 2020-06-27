Если бы власти Украины не отменили карантин, заболеваемость коронавирусом упала бы до нуля к середине июня – социолог

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине стал следствием отмены строгого карантина и несоблюдения украинцами противоэпидемических требований.

Директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что к середине июня ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине мог бы упасть до нуля или единичных случаев, если бы в мае власти не ослабили карантин. Комментарий Паниотто размещен на сайте КМИС.

"Если бы карантин продлился, то количество заболеваний в день упало бы до нуля или единичных случаев до 10–15 июня. Но после введения правительством первой фазы ослабления карантина 11 мая реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх, и сейчас опасность заболеть почти вдвое выше, чем во время строгого карантина. К тому же, этот показатель растет", – подчеркнул он.

По словам Паниотто, данные опроса КМИС показывают, что "в среднем украинцы выходят на улицу 10 раз в неделю".

"Совокупно с несоблюдением норм безопасного поведения на улице и в транспорте это и вызывает новую волну роста заболеваний. Частично рост может быть объяснен увеличением количества тестов, но только частично, так как количество тестирований не увеличивается по экспоненте", – отметил он.

Прогноз Паниотто по снижению суточного прироста. График: kiis.com.ua

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования (11 мая, в день ослабления карантина, заболевших было почти втрое меньше – 15,6 тыс.), 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 – скончались.